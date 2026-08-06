鉅亨網編輯林羿君 2026-08-06 16:10

以應酬文化盛行著稱的銀行業，意外成為減肥藥 GLP-1 的重要買單者。美國銀行 (BAC-US) 執行長布萊恩 · 莫伊尼漢（Brian Moynihan）透露，該行目前每年為員工負擔高達 2.5 億美元的 GLP-1 減重藥物費用。儘管支出快速攀升，他仍認為這項投資「物有所值」。

莫伊尼漢在談及相關成本時表示，該行在 GLP-1 藥物上的支出大約為 2.5 億美元或更多，而在四、五年前這個數字還是零。

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據悉，美國銀行每年為約 21.1 萬名員工的醫療支出預留超過 20 億美元，這意味著 GLP-1 藥物目前已經佔據這筆預算的 13% 左右。

在藥廠獲利豐厚的同時，全美各地的雇主都在應對 GLP-1 藥物引發的成本激增壓力。

對美國市場而言，一名患者用藥一年的成本可能高達數千美元。許多採用自保醫療模式的大企業和政府雇主發現，隨著 GLP-1 減肥藥的使用量快速增長，醫療支出壓力明顯上升，因此紛紛開始限制報銷範圍，或者討論是否還能負擔這些昂貴的治療。

然而，美國銀行卻採取了截然不同的態度，認為這筆巨額支出相當值得。莫伊尼漢指出，美國銀行在提供這些藥物的同時，也配套提供健康指導服務，以幫助員工監測減重過程並調整生活方式。

除了長期的預防性健康管理之外，他還指出越來越多的臨床數據顯示，這類藥物可能帶來更短期的健康益處，包括降低心血管事件發生率。

他總結道，觀察員工在這些調整過程中的行為變化以及體重下降，是一件非常有趣的事情。

同時，這家全美第二大銀行也正在利用自身的規模優勢，積極與藥廠以及藥品福利管理機構展開談判，以爭取更低的藥品價格。