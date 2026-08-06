鉅亨網編輯林羿君
以應酬文化盛行著稱的銀行業，意外成為減肥藥 GLP-1 的重要買單者。美國銀行 (BAC-US) 執行長布萊恩 · 莫伊尼漢（Brian Moynihan）透露，該行目前每年為員工負擔高達 2.5 億美元的 GLP-1 減重藥物費用。儘管支出快速攀升，他仍認為這項投資「物有所值」。
莫伊尼漢在談及相關成本時表示，該行在 GLP-1 藥物上的支出大約為 2.5 億美元或更多，而在四、五年前這個數字還是零。
據悉，美國銀行每年為約 21.1 萬名員工的醫療支出預留超過 20 億美元，這意味著 GLP-1 藥物目前已經佔據這筆預算的 13% 左右。
這番表態恰逢全球兩大 GLP-1 藥物生產商更新業績之際，其中諾和諾德與禮來 (LLY-US) 皆公布了最新的市場預期，顯示出這類藥物在全球範圍內的強勁需求與龐大商業規模。
在藥廠獲利豐厚的同時，全美各地的雇主都在應對 GLP-1 藥物引發的成本激增壓力。
對美國市場而言，一名患者用藥一年的成本可能高達數千美元。許多採用自保醫療模式的大企業和政府雇主發現，隨著 GLP-1 減肥藥的使用量快速增長，醫療支出壓力明顯上升，因此紛紛開始限制報銷範圍，或者討論是否還能負擔這些昂貴的治療。
然而，美國銀行卻採取了截然不同的態度，認為這筆巨額支出相當值得。莫伊尼漢指出，美國銀行在提供這些藥物的同時，也配套提供健康指導服務，以幫助員工監測減重過程並調整生活方式。
除了長期的預防性健康管理之外，他還指出越來越多的臨床數據顯示，這類藥物可能帶來更短期的健康益處，包括降低心血管事件發生率。
他總結道，觀察員工在這些調整過程中的行為變化以及體重下降，是一件非常有趣的事情。
同時，這家全美第二大銀行也正在利用自身的規模優勢，積極與藥廠以及藥品福利管理機構展開談判，以爭取更低的藥品價格。
莫伊尼漢強調，他們正在向所有相關方施壓，努力把價格壓到盡可能低的水平，並堅信考慮到這些藥物帶來的長期健康收益以及可能帶來的短期健康改善，這是一項非常值得進行的投資。
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