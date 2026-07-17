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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為55.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.84元上修至5.45元，其中最高估值7.3元，最低估值3.73元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.3(7.3)8.179.558.5
最低值3.73(3.73)4.055.778.5
平均值5.4(5.25)6.526.988.5
中位數5.45(4.84)6.736.698.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值182.40億193.36億196.25億194.61億
最低值165.08億172.91億174.18億194.61億
平均值172.96億182.10億184.89億194.61億
中位數173.64億180.78億185.94億194.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS19,420.599.063.67-0.302.21
營業收入160.25億165.27億190.29億176.15億156.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTX

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