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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾福克南方NSC-US的目標價調升至376元，幅度約3.58%

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對諾福克南方(NSC-US)提出目標價估值：中位數由363元上修至376元，調升幅度3.58%。其中最高估值414元，最低估值297元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予諾福克南方評價：積極樂觀5位、保持中立18位、保守悲觀1位。

諾福克南方今(5日)收盤價為338.36元。近5日股價上漲3.58%，標普指數上漲4.14%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股NSC市場預估目標價

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諾福克南方339.52-0.51%

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