鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至3.94元，預估目標價為382.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.02元上修至3.94元，其中最高估值4.33元，最低估值2.83元，預估目標價為382.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.33(3.7)
|8.8
|10.74
|12.19
|最低值
|2.83(2.78)
|3.5
|5.2
|3.74
|平均值
|3.66(3.07)
|5.96
|7.85
|6.99
|中位數
|3.94(3.02)
|6.07
|7.78
|6.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.89億
|36.84億
|50.22億
|53.53億
|最低值
|15.04億
|20.00億
|26.75億
|20.43億
|平均值
|17.59億
|28.00億
|36.43億
|33.06億
|中位數
|18.69億
|29.60億
|36.53億
|29.14億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.38
|-0.17
|-0.64
|1.22
|營業收入
|7,987萬
|1.16億
|3.96億
|8.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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