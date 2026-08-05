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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至3.94元，預估目標價為382.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.02元上修至3.94元，其中最高估值4.33元，最低估值2.83元，預估目標價為382.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.33(3.7)8.810.7412.19
最低值2.83(2.78)3.55.23.74
平均值3.66(3.07)5.967.856.99
中位數3.94(3.02)6.077.786.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.89億36.84億50.22億53.53億
最低值15.04億20.00億26.75億20.43億
平均值17.59億28.00億36.43億33.06億
中位數18.69億29.60億36.53億29.14億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.38-0.17-0.641.22
營業收入7,987萬1.16億3.96億8.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALAB

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