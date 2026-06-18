鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-18 18:29

檢測設備廠倍利科 (7822-TW) 積極搶佔 CoPoS 與矽光子商機，公司今 (18) 日表示，今年營運比年初時更樂觀，CoPoS 與矽光子相關設備最快今年第四季完成驗證，將在明年開始放量，推升明年營運續創新高。

倍利科董事長林坤禧。(鉅亨網記者魏志豪攝)

倍利科今年營運展望趨樂觀，受惠客戶數增加、既有 CoWoS 需求延續，以及 CoPoS、矽光子等新應用驗證推進，公司表示，今年營收可望逐季成長。法人估，倍利科今年營收年增幅超過 50%。

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總經理黃建中表示，今年 1 至 5 月除 2 月工作天數較少外，每月營收均呈現向上趨勢，顯示全年業績持續成長應「沒有問題」。公司過去營收較集中於少數客戶，今年則受惠客戶數增加，帶動營收成長來源更為分散，整體成長結構也更健康。

針對外界關注的 CoPoS 方面，黃建中說，目前已取得 Demo 機訂單，也陸續邀請客戶來驗機，並有部分設備準備送至客戶端，合作客戶不只一家，坦言當 CoPoS 由圓形走向方形後，會帶來更高翹曲、取像以及搬運挑戰。

黃建中補充，後段先進封裝晶圓通常會研磨得更薄，也可能有兩片、三片材料疊合問題，本身就容易翹曲；若進一步轉為方形載板，翹曲情況更加明顯。過去處理圓形晶圓時，公司可透過吸附方式將晶圓吸平，再進行高倍檢測與量測，但 CoPoS 需要解決方形載板如何吸得好、夾得穩，以及如何在更高翹曲下維持取像速度與檢測精度。

黃建中強調，CoPoS 與 CoWoS 在檢測項目本質上相近，真正差異主要在於方形載板的 handling、吸附、夾取、翹曲控制與取像能力；至於取像後的演算法與 AI 影像處理能力，對公司而言可延續既有技術基礎。不過材料與尺寸變化仍需依客戶製程進行調整，因此目前仍處於客戶驗證階段。

矽光子方面，倍利科目前相關設備已在客戶端驗證算成功，接下來進入客戶內部檢視，預計第三季會有正式結果；若通過，可望取得訂單，並預期 CPO 相關設備最快今年底開始出貨，較明確放量時間落在 2027 年。

資金運用方面，倍利科今年第一季底現金部位已達約 60 億元，主要來自營運成長與上市現金增資募集約 48 億元。公司強調，資金將以營運與研發支出為主，不會投入高風險或投機性投資，未來仍將把最大投資放在研發，維持技術領先。