鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2026-06-12 12:05

華城 (1519-TW) 今 (12) 日召開股東會，總經理許逸德指出，截至今天為止，華城 AIDC 在手接單金額已經超過 200 億元，預期今年 AIDC 營收比重將達 15%。他並指出，除原先美國市場訂單，也正在爭取由日本九州鹿兒島信越化學主導的 AIDC 建置案，最快可望在下半年有好消息。

華城總經理許逸德。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

許逸德表示，華城去年全年營收 244 億元中，AIDC 營收約占 5%，隨著 AIDC 需求持續暢旺，目前 AIDC 在手接單已經超過 200 億元，今年 AIDC 出貨金額 45 至 50 億元，由於美國市場需求急迫，出貨以美國市場為主，預期整體 AIDC 營收比重將上看 15%。

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除既有的美國市場訂單，許逸德表示，持續拓展其他市場，台灣市場方面，爭取台灣國家高速中心應用標案，日本市場部分，也正在爭取由日本九州鹿兒島信越化學主導的 AIDC 建置案，最快可望在下半年有好消息。

針對外銷比重，許逸德指出，今年 1 至 4 月外銷占比約 66%，預估今年全年可望超過 6 成。

產能規劃上，許逸德說明，公司針對各廠區進行明確的專業分工，不用頻繁切換產線，同時，各廠區之間有少量重疊產能，可相互支援，兼顧分工與彈性，進一步提升競爭力。

因此中壢一廠主要生產 20MVA 以下內外銷批量小型變壓器，觀音二廠原本生產中大型變壓器，轉為聚焦生產 161kV、345kV 大型變壓器，今年 1 月完工的觀音 3B 廠則接手生產 69kV、161kV 中型變壓器，台中廠未來則生產 345kV、500kV 超高壓變壓器。

許逸德進一步表示，觀音 3B 廠今年營收貢獻超過 10 億元、明年超過 30 億元，後年則超過 40 億元。台中廠方面，預估將投入 25 億元，已經開始動工，明年第二季底完工、第三季投產，屆時台中單一廠區產能將翻倍。

許逸德提到，四大接單要素包括品質、成本、交期與服務，由於客戶希望電力建置盡快完成，以獲取算力，因此目前客戶最重視的是交期。現階段交期約 2 年半至 3 年，若客戶提供趕工獎金，則可縮短交期，不過針對台電訂單，交期可縮短至 2 年內。