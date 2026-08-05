鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-05 14:16

卓越 (2496-TW) 公告上半年財報，稅後純益 4,736 萬元，年增 9.2%，每股純益 2.48 元，卓越也攜手 AI 科技公司 Lens AI 成立 AI 部門，降低未來管理成本、強化營運效率。

卓越第二季雖然受到保守估列訴訟或有損失，壓抑單季獲利表現，但受惠垂直向下扎根策略奏銷，國中、國小業務逐步成為主要成長動能，本業結構改善，推升上半年整體獲利表現。

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在強化教育本業之際，卓越也將 AI 導入教材治理、印務、財務對帳及人才招募等核心流程，協助總部與分校降低重複性作業，提高教務、人資、財務、資訊及採購等後勤部門效率，並降低未來管理成本。

卓越成功董事長曾淑鈴表示，企業導入 AI 不應停留在口號或單點工具，而是由人員設定營運目標與治理邊界，再由 AI 協助執行、量測與持續改善，未來經陳立教育驗證的 AI 應用，將逐步擴展至集團其他事業單位，建立可複製、可規模化的營運模式。