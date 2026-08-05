投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計賣超 5 日的股票
台新臺灣IC設計 (00947-TW)、聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)、南茂 (8150-TW)、長榮航 (2618-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
台新臺灣IC設計 (00947-TW)、華邦電 (2344-TW)、南茂 (8150-TW)、長榮航 (2618-TW)、禾伸堂 (3026-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
台新臺灣IC設計 (00947-TW)、大成鋼 (2027-TW)、長榮航 (2618-TW)、遠東新 (1402-TW)、亞泥 (1102-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
台新臺灣IC設計 (00947-TW)、大成鋼 (2027-TW)、長榮航 (2618-TW)、遠東新 (1402-TW)、亞泥 (1102-TW)
5. 投信當日 (04) 賣超的股票
台新臺灣IC設計 (00947-TW)、聯電 (2303-TW)、大成鋼 (2027-TW)、致茂 (2360-TW)、凱基金 (2883-TW)
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