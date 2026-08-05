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投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 投信累計賣超 5 日的股票
台新臺灣IC設計 (00947-TW)、聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)、南茂 (8150-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
台新臺灣IC設計 (00947-TW)、華邦電 (2344-TW)、南茂 (8150-TW)、長榮航 (2618-TW)、禾伸堂 (3026-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
台新臺灣IC設計 (00947-TW)、大成鋼 (2027-TW)、長榮航 (2618-TW)、遠東新 (1402-TW)、亞泥 (1102-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
台新臺灣IC設計 (00947-TW)、大成鋼 (2027-TW)、長榮航 (2618-TW)、遠東新 (1402-TW)、亞泥 (1102-TW)


5. 投信當日 (04) 賣超的股票
台新臺灣IC設計 (00947-TW)、聯電 (2303-TW)、大成鋼 (2027-TW)、致茂 (2360-TW)、凱基金 (2883-TW)
 


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聯電118.5+0.42%
華邦電157+9.79%
南茂82.5+6.31%
長榮航43.8+0.23%
禾伸堂498+8.38%
大成鋼44.25-0.45%
遠東新27.15+0.93%
亞泥32.4-0.92%
致茂1925-1.79%
凱基金30.55+0.49%
台新臺灣IC設計33.35+2.14%

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#動能均線獲利股

中弱短強
華邦電

78.95%

勝率
中弱短強
南茂

61.29%

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#當沖高手_強

中弱短強
南茂

61.29%

勝率

#指標剛突破

中弱短強
華邦電

78.95%

勝率

#大戶買散戶拋

中弱短強
華邦電

78.95%

勝率

#營收獲利增加

中弱短強
華邦電

78.95%

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