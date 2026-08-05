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1. 外資累計買超 5 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)
5. 外資當日 (04) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、光寶科 (2301-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)
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