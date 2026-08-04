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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5%，報108.9美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間05日00:36股價上漲5.19美元，報108.90美元，漲幅5%，成交量1,895,648（股），盤中最高價108.90美元、最低價103.32美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+8.18%
  • 近 1 月：+23.7%
  • 近 3 月：+16.69%
  • 近 6 月：-1.23%
  • 今年以來：-36.04%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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