盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5%，報108.9美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間05日00:36股價上漲5.19美元，報108.90美元，漲幅5%，成交量1,895,648（股），盤中最高價108.90美元、最低價103.32美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.18%
- 近 1 月：+23.7%
- 近 3 月：+16.69%
- 近 6 月：-1.23%
- 今年以來：-36.04%
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