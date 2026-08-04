鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至5.88元，預估目標價為187元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對世界(5347-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.88元，其中最高估值6.43元，最低估值5.37元，預估目標價為187元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|6.43(6.55)
|10.68
|11.78
|最低值
|5.37(5.37)
|5.45
|6.54
|平均值
|5.88(5.88)
|7.14
|9.2
|中位數
|5.88(5.83)
|6.71
|8.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60,567,000
|95,460,000
|118,498,000
|最低值
|56,799,500
|66,633,000
|77,467,580
|平均值
|58,429,950
|76,629,890
|97,351,910
|中位數
|58,143,160
|74,811,500
|100,861,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|7,907,502
|7,046,424
|7,370,074
|15,280,388
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,591,245
|44,054,762
|38,272,570
|51,694,310
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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