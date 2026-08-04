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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至5.88元，預估目標價為187元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對世界(5347-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.88元，其中最高估值6.43元，最低估值5.37元，預估目標價為187元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值6.43(6.55)10.6811.78
最低值5.37(5.37)5.456.54
平均值5.88(5.88)7.149.2
中位數5.88(5.83)6.718.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值60,567,00095,460,000118,498,000
最低值56,799,50066,633,00077,467,580
平均值58,429,95076,629,89097,351,910
中位數58,143,16074,811,500100,861,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS7,907,5027,046,4247,370,07415,280,388
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,591,24544,054,76238,272,57051,694,310

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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