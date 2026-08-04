鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至13.91元，預估目標價為91.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.18元上修至13.91元，其中最高估值16.26元，最低估值10.59元，預估目標價為91.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.26(16.26)
|11.9
|9.99
|5.53
|最低值
|10.59(10.59)
|6.56
|4.8
|3.99
|平均值
|13.61(13.48)
|9.16
|6.87
|4.76
|中位數
|13.91(13.18)
|9.14
|6.93
|4.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|366.93億
|338.29億
|341.24億
|270.72億
|最低值
|290.04億
|231.03億
|272.29億
|270.72億
|平均值
|335.31億
|301.56億
|297.17億
|270.72億
|中位數
|337.06億
|300.87億
|289.13億
|270.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|3.08
|營業收入
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
|268.69億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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