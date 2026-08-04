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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至13.91元，預估目標價為91.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.18元上修至13.91元，其中最高估值16.26元，最低估值10.59元，預估目標價為91.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.26(16.26)11.99.995.53
最低值10.59(10.59)6.564.83.99
平均值13.61(13.48)9.166.874.76
中位數13.91(13.18)9.146.934.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值366.93億338.29億341.24億270.72億
最低值290.04億231.03億272.29億270.72億
平均值335.31億301.56億297.17億270.72億
中位數337.06億300.87億289.13億270.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.3914.288.290.913.08
營業收入184.08億382.10億319.68億285.85億268.69億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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