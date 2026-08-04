鉅亨速報 - Factset 最新調查：TG治療(TGTX-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為75.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對TG治療(TGTX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.22元，其中最高估值1.77元，最低估值0.66元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.77(1.77)
|4.27
|4.21
|5.2
|最低值
|0.66(0.87)
|2.16
|3.09
|3.13
|平均值
|1.18(1.29)
|3.01
|3.7
|4.27
|中位數
|1.22(1.25)
|2.85
|3.8
|4.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.65億
|14.28億
|18.81億
|22.45億
|最低值
|9.42億
|12.19億
|14.75億
|15.54億
|平均值
|9.54億
|13.07億
|16.23億
|18.88億
|中位數
|9.53億
|12.70億
|15.19億
|17.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.63
|-1.46
|0.09
|0.15
|2.77
|營業收入
|669萬
|279萬
|2.34億
|3.29億
|6.16億
詳細資訊請看美股內頁：
TG治療(TGTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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