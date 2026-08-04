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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class APBF-US的目標價調升至65元，幅度約8.33%

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至65元，調升幅度8.33%。其中最高估值84元，最低估值38元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予PBF Energy Inc - Class A評價：積極樂觀1位、保持中立9位、保守悲觀5位。

PBF Energy Inc - Class A今(4日)收盤價為67.91元。近5日股價上漲8.33%，標普指數上漲2.53%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股PBF市場預估目標價

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PBF Energy Inc - Class A67.91-6.05%

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