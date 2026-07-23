鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估上修至10.21元，預估目標價為58.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.96元上修至10.21元，其中最高估值19.93元，最低估值7.28元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.93(19.93)
|21.04
|9.91
|6.36
|最低值
|7.28(-0.16)
|3.76
|2.23
|4.19
|平均值
|11.48(10.69)
|8.13
|5.25
|5.28
|中位數
|10.21(9.96)
|6.58
|4.3
|5.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|402.25億
|397.10億
|366.78億
|317.66億
|最低值
|296.98億
|273.26億
|286.58億
|317.66億
|平均值
|353.53億
|335.80億
|338.73億
|317.66億
|中位數
|354.44億
|338.39億
|350.33億
|317.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.90
|22.84
|16.52
|-4.60
|-1.39
|營業收入
|272.53億
|468.30億
|383.25億
|331.15億
|293.32億
詳細資訊請看美股內頁：
PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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