鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-04 21:34

偉訓 (3032-TW) 今 (4) 日召開重訊記者會，子公司力韡因應負擔相關仲裁給付義務，經評估公司目前財務狀況及資金能力，資產已不足清償負債，現無力繼續經營，因此決議停止營業並將依法向法院聲請破產。

力韡先前銷售電動家用床產品予 Ascion，後因產品瑕疵等問題，Ascion 向美國仲裁協會國際爭議解決中心對力韡提出仲裁聲請，並於今年 2 月 17 日做出最終仲裁判斷，裁定力韡須賠償 Ascion 相關損失，後續於 4 月 10 日作出修正裁決。

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為尋求法律救濟，力韡委任律師向美國密西根東區聯邦地方法院南部分院提出撤銷仲裁判斷之訴；Ascion 則提出確認仲裁判斷之訴，兩案由同一名法官合併審理，並於美國時間 7 月 23 日作出裁定，駁回力韡撤銷仲裁判斷的聲請，同時確認仲裁判斷。

依美國法院命令重新計算，截至 2026 年 7 月 31 日，力韡依最終仲裁判斷應支付 Ascion 的金額合計為 4859 美元，由於力韡無力清償全部債務，經公司董事會於 8 月 4 日決議停止營業，並依法向法院聲請宣告破產。