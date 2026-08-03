鉅亨速報 - Factset 最新調查：MOOG INC A(MOG.A-US)EPS預估上修至11.69元，預估目標價為405.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對MOOG INC A(MOG.A-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.6元上修至11.69元，其中最高估值11.73元，最低估值10.55元，預估目標價為405.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.73(10.9)
|11.97
|13
|最低值
|10.55(10.55)
|11.6
|12.77
|平均值
|11.26(10.66)
|11.77
|12.89
|中位數
|11.69(10.6)
|11.7
|12.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.97億
|48.00億
|50.66億
|最低值
|43.32億
|45.82億
|50.25億
|平均值
|43.65億
|47.00億
|50.46億
|中位數
|43.67億
|47.08億
|50.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.90
|4.85
|5.37
|6.48
|7.42
|營業收入
|28.52億
|30.37億
|33.20億
|36.09億
|38.61億
詳細資訊請看美股內頁：
MOOG INC A(MOG.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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