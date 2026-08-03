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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MOOG INC A(MOG.A-US)EPS預估上修至11.69元，預估目標價為405.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對MOOG INC A(MOG.A-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.6元上修至11.69元，其中最高估值11.73元，最低估值10.55元，預估目標價為405.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.73(10.9)11.9713
最低值10.55(10.55)11.612.77
平均值11.26(10.66)11.7712.89
中位數11.69(10.6)11.712.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值43.97億48.00億50.66億
最低值43.32億45.82億50.25億
平均值43.65億47.00億50.46億
中位數43.67億47.08億50.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.904.855.376.487.42
營業收入28.52億30.37億33.20億36.09億38.61億

詳細資訊請看美股內頁：
MOOG INC A(MOG.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMOG.A

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