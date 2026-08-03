鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為58.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.19元上修至-0.15元，其中最高估值0.15元，最低估值-0.5元，預估目標價為58.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.15(0.15)
|0.59
|1.36
|2.94
|最低值
|-0.5(-0.5)
|-0.45
|0.16
|0.82
|平均值
|-0.21(-0.23)
|-0.01
|0.69
|1.88
|中位數
|-0.15(-0.19)
|0.08
|0.55
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.01億
|20.73億
|25.55億
|28.87億
|最低值
|15.91億
|19.09億
|22.28億
|27.03億
|平均值
|15.97億
|19.70億
|23.65億
|27.96億
|中位數
|15.97億
|19.70億
|23.56億
|27.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.75
|-1.97
|-1.73
|-4.60
|-1.41
|營業收入
|2.58億
|3.21億
|5.32億
|6.93億
|12.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調降至61.5元，幅度約3.91%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.31元，預估目標價為64.50元
- 女股神大換股！方舟拋售阿里巴巴 加碼Coinbase、Palantir
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估下修至-0.37元，預估目標價為64.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇