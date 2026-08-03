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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為58.50元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.19元上修至-0.15元，其中最高估值0.15元，最低估值-0.5元，預估目標價為58.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.15(0.15)0.591.362.94
最低值-0.5(-0.5)-0.450.160.82
平均值-0.21(-0.23)-0.010.691.88
中位數-0.15(-0.19)0.080.551.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.01億20.73億25.55億28.87億
最低值15.91億19.09億22.28億27.03億
平均值15.97億19.70億23.65億27.96億
中位數15.97億19.70億23.56億27.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.75-1.97-1.73-4.60-1.41
營業收入2.58億3.21億5.32億6.93億12.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTEM

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Tempus AI, Inc. Class A46.05+4.97%

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