鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估上修至0.42元，預估目標價為12.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.41元上修至0.42元，其中最高估值0.54元，最低估值0.4元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.54(0.54)
|0.82
|1.16
|1.51
|最低值
|0.4(0.36)
|0.48
|0.63
|0.38
|平均值
|0.43(0.41)
|0.7
|0.98
|0.95
|中位數
|0.42(0.41)
|0.72
|1
|0.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|184.70億
|198.01億
|220.04億
|220.15億
|最低值
|174.86億
|180.89億
|191.88億
|198.46億
|平均值
|180.45億
|191.45億
|203.55億
|209.31億
|中位數
|180.39億
|192.84億
|202.00億
|209.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.27
|1.49
|1.76
|0.99
|0.41
|營業收入
|334.26億
|235.52億
|246.94億
|198.45億
|180.99億
詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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