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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估上修至0.42元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.41元上修至0.42元，其中最高估值0.54元，最低估值0.4元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.54(0.54)0.821.161.51
最低值0.4(0.36)0.480.630.38
平均值0.43(0.41)0.70.980.95
中位數0.42(0.41)0.7210.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值184.70億198.01億220.04億220.15億
最低值174.86億180.89億191.88億198.46億
平均值180.45億191.45億203.55億209.31億
中位數180.39億192.84億202.00億209.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.271.491.760.990.41
營業收入334.26億235.52億246.94億198.45億180.99億

詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSCNH

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