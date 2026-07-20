鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估下修至6.59元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.77元下修至6.59元，其中最高估值8.15元，最低估值5.7元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.15(8.15)15.522.1717.2
最低值5.7(5.7)9.7812.2717.2
平均值6.85(6.95)12.5816.8917.2
中位數6.59(6.77)12.5217.0517.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值40.46億68.19億85.04億67.25億
最低值30.54億42.16億49.99億67.25億
平均值36.82億56.76億69.53億67.25億
中位數36.40億58.37億72.28億67.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.43-2.222.11-0.324.60
營業收入4.61億7.22億11.86億17.50億25.11億

詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFTAI

相關行情

台股首頁我要存股
FTAI Aviation Ltd - Class A208.235+0.37%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty