鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估下修至6.59元，預估目標價為350.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.77元下修至6.59元，其中最高估值8.15元，最低估值5.7元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.15(8.15)
|15.5
|22.17
|17.2
|最低值
|5.7(5.7)
|9.78
|12.27
|17.2
|平均值
|6.85(6.95)
|12.58
|16.89
|17.2
|中位數
|6.59(6.77)
|12.52
|17.05
|17.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|40.46億
|68.19億
|85.04億
|67.25億
|最低值
|30.54億
|42.16億
|49.99億
|67.25億
|平均值
|36.82億
|56.76億
|69.53億
|67.25億
|中位數
|36.40億
|58.37億
|72.28億
|67.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.43
|-2.22
|2.11
|-0.32
|4.60
|營業收入
|4.61億
|7.22億
|11.86億
|17.50億
|25.11億
詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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