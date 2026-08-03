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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.04%，報245.54美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間03日21:34股價下跌13.04美元，報245.54美元，跌幅5.04%，成交量17,511（股），盤中最高價252.56美元、最低價245.53美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.61%
  • 近 1 月：-16.34%
  • 近 3 月：-12.15%
  • 近 6 月：+27.12%
  • 今年以來：+63.01%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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