盤中速報 - 費城半導體大跌2.35%，報11045.09點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間03日09:30，費城半導體下跌265.99點（或2.35%），暫報11045.09點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.3%
- 近 1 月：-10.42%
- 近 3 月：+6.76%
- 近 6 月：+39.05%
- 今年以來：+59.69%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌5.08%；和康電訊(MTSI-US)下跌5%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4%；安可(AMKR-US)下跌3.95%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.59%。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲5.09%，報354.65美元
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大漲5.09%，報168.5美元
- 盤中速報 - 亞馬遜(AMZN-US)大漲5.08%，報285.39美元
- 盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.04%，報245.54美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇