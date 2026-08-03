鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.35%，報11045.09點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間03日09:30，費城半導體下跌265.99點（或2.35%），暫報11045.09點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.3%
  • 近 1 月：-10.42%
  • 近 3 月：+6.76%
  • 近 6 月：+39.05%
  • 今年以來：+59.69%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌5.08%；和康電訊(MTSI-US)下跌5%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4%；安可(AMKR-US)下跌3.95%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.59%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體11403.560.82%
美光科技790.985-3.89%
和康電訊245.77-2.26%
Onto Innovation Inc.269.865+4.36%
安可50.505+1.27%
邁威爾科技191.93+2.33%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty