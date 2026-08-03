鉅亨速報 - Factset 最新調查：BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為80.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.83元，其中最高估值2.08元，最低估值1.61元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.08(1.83)
|2.81
|3.38
|4.32
|最低值
|1.61(1.43)
|1.67
|2.02
|3.32
|平均值
|1.81(1.7)
|2.29
|2.81
|3.82
|中位數
|1.83(1.72)
|2.27
|2.74
|3.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|155.21億
|185.36億
|218.75億
|259.82億
|最低值
|149.91億
|169.08億
|188.00億
|230.23億
|平均值
|153.13億
|173.83億
|198.65億
|245.02億
|中位數
|153.37億
|173.38億
|196.46億
|245.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.29
|-0.31
|-0.90
|-0.09
|0.87
|營業收入
|66.98億
|77.21億
|88.26億
|112.66億
|129.11億
詳細資訊請看美股內頁：
BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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