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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為80.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.83元，其中最高估值2.08元，最低估值1.61元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.08(1.83)2.813.384.32
最低值1.61(1.43)1.672.023.32
平均值1.81(1.7)2.292.813.82
中位數1.83(1.72)2.272.743.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值155.21億185.36億218.75億259.82億
最低值149.91億169.08億188.00億230.23億
平均值153.13億173.83億198.65億245.02億
中位數153.37億173.38億196.46億245.02億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.29-0.31-0.90-0.090.87
營業收入66.98億77.21億88.26億112.66億129.11億

詳細資訊請看美股內頁：
BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBTSG

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BrightSpring Health Services, Inc.59.71-18.1%

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