鉅亨速報 - Factset 最新調查：BrightSpring Health Services, Inc.BTSG-US的目標價調升至60元，幅度約15.38%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)提出目標價估值：中位數由52元上修至60元，調升幅度15.38%。其中最高估值65元，最低估值48元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予BrightSpring Health Services, Inc.評價：積極樂觀16位、保持中立0位、保守悲觀0位。
BrightSpring Health Services, Inc.今(4日)收盤價為52.58元。近5日股價上漲15.38%，標普指數上漲0.91%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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