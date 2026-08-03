鉅亨速報 - Factset 最新調查：福達電子(FORM-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為157.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對福達電子(FORM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.45元上修至3.05元，其中最高估值3.12元，最低估值2.97元，預估目標價為157.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.12(2.51)
|4.27
|4.38
|最低值
|2.97(2.42)
|3.1
|4.38
|平均值
|3.05(2.46)
|3.75
|4.38
|中位數
|3.05(2.45)
|3.75
|4.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.42億
|12.72億
|12.27億
|最低值
|10.24億
|10.49億
|12.27億
|平均值
|10.33億
|11.97億
|12.27億
|中位數
|10.34億
|12.22億
|12.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.06
|0.65
|1.05
|0.89
|0.69
|營業收入
|7.70億
|7.48億
|6.63億
|7.64億
|7.85億
詳細資訊請看美股內頁：
福達電子(FORM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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