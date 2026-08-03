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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福達電子(FORM-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為157.50元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對福達電子(FORM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.45元上修至3.05元，其中最高估值3.12元，最低估值2.97元，預估目標價為157.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.12(2.51)4.274.38
最低值2.97(2.42)3.14.38
平均值3.05(2.46)3.754.38
中位數3.05(2.45)3.754.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值10.42億12.72億12.27億
最低值10.24億10.49億12.27億
平均值10.33億11.97億12.27億
中位數10.34億12.22億12.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.060.651.050.890.69
營業收入7.70億7.48億6.63億7.64億7.85億

詳細資訊請看美股內頁：
福達電子(FORM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFORM

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