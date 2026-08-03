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鉅亨速報 - Factset 最新調查：VICI Properties Inc(VICI-US)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為32.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對VICI Properties Inc(VICI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.93元下修至2.87元，其中最高估值2.96元，最低估值2.74元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.96(2.97)3.053.1
最低值2.74(2.74)2.913
平均值2.85(2.87)2.963.05
中位數2.87(2.93)2.943.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值42.43億44.39億46.26億47.26億
最低值40.14億40.72億42.81億45.29億
平均值41.71億43.23億44.74億46.28億
中位數41.99億43.56億44.87億46.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.761.272.472.562.61
營業收入15.10億26.01億36.12億38.49億40.06億

詳細資訊請看美股內頁：
VICI Properties Inc(VICI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVICI

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