鉅亨速報 - Factset 最新調查：VICI Properties Inc(VICI-US)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為32.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對VICI Properties Inc(VICI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.93元下修至2.87元，其中最高估值2.96元，最低估值2.74元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.96(2.97)
|3.05
|3.1
|最低值
|2.74(2.74)
|2.91
|3
|平均值
|2.85(2.87)
|2.96
|3.05
|中位數
|2.87(2.93)
|2.94
|3.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|42.43億
|44.39億
|46.26億
|47.26億
|最低值
|40.14億
|40.72億
|42.81億
|45.29億
|平均值
|41.71億
|43.23億
|44.74億
|46.28億
|中位數
|41.99億
|43.56億
|44.87億
|46.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.76
|1.27
|2.47
|2.56
|2.61
|營業收入
|15.10億
|26.01億
|36.12億
|38.49億
|40.06億
詳細資訊請看美股內頁：
VICI Properties Inc(VICI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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