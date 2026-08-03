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北基(8927-TW)下週(8月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.31元。
以今日(8月3日)收盤價19.50元計算，預估參考價為19.19元，息值合計為0.31元，股息殖利率1.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
北基(8927-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為加油站供售汽.柴油。汽機車之潤滑與保養等週邊油品零售、洗車、車輛用液化石油氣。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌4.98%，櫃買市場加權指數下跌7.89%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/10
|19.50
|0.3062
|1.57%
|0.0
|2025/07/24
|49.9
|0.3
|0.6%
|1.7
|2024/09/06
|64.5
|0.6991
|1.08%
|1.2984
|2023/09/04
|65.0
|0.662
|1.02%
|0.9458
|2022/09/14
|40.05
|0.5883
|1.47%
|0.8543
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