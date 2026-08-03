盤後速報 - 愛山林(2540)下週(8月10日)除息6元，預估參考價54.0元
鉅亨網新聞中心
愛山林(2540-TW)下週(8月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(8月3日)收盤價60.00元計算，預估參考價為54.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率10.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
愛山林(2540-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。近5日股價上漲14.23%，集中市場加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/10
|60.00
|6.0
|10.0%
|0.0
|2025/09/30
|79.5
|1.0
|1.26%
|4.0
|2024/09/12
|192.0
|1.5
|0.78%
|5.0
|2023/09/13
|98.0
|1.5
|1.53%
|3.5
|2022/09/19
|150.0
|3.5
|2.33%
|6.5
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