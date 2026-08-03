鉅亨速報

盤後速報 - 愛山林(2540)下週(8月10日)除息6元，預估參考價54.0元

鉅亨網新聞中心

愛山林(2540-TW)下週(8月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(8月3日)收盤價60.00元計算，預估參考價為54.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率10.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

愛山林(2540-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。近5日股價上漲14.23%，集中市場加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/10 60.00 6.0 10.0% 0.0
2025/09/30 79.5 1.0 1.26% 4.0
2024/09/12 192.0 1.5 0.78% 5.0
2023/09/13 98.0 1.5 1.53% 3.5
2022/09/19 150.0 3.5 2.33% 6.5

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數43386.41+0.62%
愛山林60-1.64%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty