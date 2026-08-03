國產旗下惠普迎建案交屋潮帶動出貨 全年營運展望樂觀

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-03 17:15

國產旗下惠普迎建案交屋潮帶動出貨 全年營運審慎樂觀。(圖：國產建設)

倪勇表示，近期房市雖有降溫，但 2、3 年前是國內建照核發量的高峰期，依工程進度推估，最近兩年將迎來新建案大交屋潮，也是室內裝修工程最密集的施工階段，公司主力產品矽酸鈣板銷售可望受惠，另外，今年陸續有社會住宅、新建醫院、科技廠辦等大型專案，持續挹注出貨與營運表現。

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目前惠普矽酸鈣板與纖維水泥板，獲得綠建材標章、環保標章與低碳循環建材認證，也取得環境部碳足跡核定標示，公司生產基地位於苗栗竹南，共有三條產線，年產能 600 萬片，廣泛應用於室內裝修工程，市佔率達 25%，穩居國內矽酸鈣板市占第一。

此外，惠普受惠於產線整改與經濟部「以大帶小製造業低碳及智慧化升級補助」計畫挹注，充分導入低碳足跡原物料與智慧配料技術，不僅生產效能大幅提升，年度碳排放量更減少 2 成，未來持續精進 AI 自動化與智慧製造技術，提升生產效率與產品競爭力。

惠普表示，透過強化低碳與產線整改優勢，帶動新建工程訂單占比持續攀升，掌握社會住宅、科技廠辦、新建醫院等大型建設專案，整體營運動能穩健成長，獲利表現可望再創佳績。