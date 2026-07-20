鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-20 10:31

混凝土大廠國產 (2504-TW) 宣布，位於南港的企業總部完成上樑，距離 2027 年底預期完工時間，已經進入倒數計時階段，未來龐大的潛在開發價值可期，也將挹注集團的優質營運大未來。

徐蘭英指出，國產 1954 年在南港路三段成立至今 72 年之後，累積了厚實的堅強營運與資產實力，在全台灣不僅擁有約 44.7 萬坪的土地資產、還有遍佈各縣市的 28 座混凝土廠，撐起台灣 AI 科技大建設。如今集團起家厝現在華麗轉身，成為 AI 時代的世界級頂尖指標建築群。

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國產企業總部坐落於東區門戶精華軸心，基地面積 6,500 坪，包括 A、B 兩棟頂級商辦，基地緊鄰 AI 科技巨擎 NVIDIA 輝達研發中心進駐的潤泰玉成大樓、與宏碁電腦所在的利百代商業大樓等指標商辦。

A 棟由曾獲普立茲克建築獎的英國福斯特聯合建築師事務所 Foster + Partners 規劃設計，以智慧建築、黃金級綠建築與耐震標章規格打造，為國產完全持有的商辦大樓，建築基地面積約 4,000 坪、規劃地上 26 層、地下 5 層。

B 棟則是代為實施的台北市政府商辦大樓，規劃地上 20 層、地下 4 層，國產負責興建完成後可分回部分商辦樓層。總計國產未來持有的商辦樓地板面積，總數共可達約 4.6 萬建坪左右及 550 個左右停車位，潛在開發利益相當龐大。

南港在東區門戶計畫帶動下快速轉型，以四鐵共構優勢躍升為台北指標商辦熱區，隨著軟體、生技、會展與金融產業，加上近期群聚全球 AI 重量級人物廠商與龐大商機、讓南港具備世界級的 AI 科技頂級總部經濟效應。