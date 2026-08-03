雲豹能源拿下國內今年最大光電交易 187MW案場助攻發電量翻倍
鉅亨網記者魏志豪 台北
雲豹能源 (6869-TW) 今 (3) 日宣布，正式完成交割貝萊德旗下全球基礎建設投資管理公司 Global Infrastructure Partners (GIP) 在台已商轉太陽光電案場群，總裝置容量達 187MW，以裝置容量計，為今年度國內規模最大的太陽光電資產交易案。相關案場將納入集團既有營運、資產管理及綠電銷售體系，進一步擴大再生能源資產規模與工程收入，提升長期營運現金流與獲利能見度。
雲豹能源表示，本次收購標的包含位於台灣中南部共 42 座已商轉太陽光電案場，合計裝置容量 187MW，每年預估可發電約 2.7 億度，相當於供應約 8 萬戶家庭全年用電，預計未來 15 年以上持續穩定發電，為集團帶來長期且具可預期性的營運收益。
隨交易完成，相關工程統包 (EPC) 收入將依專案進度於未來兩年陸續認列，預估每年可望為集團帶來雙位數的營收占比，成為推升集團營運成長的重要動能之一。
此外，雲豹能源看好，42 座案場後續亦將持續挹注發電、維運及資產管理收益，新增發電量可導入旗下售電子公司天能綠電 (7842-TW) 的綠電轉供體系，擴大可供應綠電規模，提升集團整體營運效率及長期收益穩定度。
總經理趙書閔表示，此次交易完成後，集團年發電量將由約 2.5 億度提升至約 5.2 億度，規模成長逾一倍，象徵雲豹能源創能布局邁入全新階段。隨著企業低碳轉型及高科技產業綠電需求持續成長，集團將以更具規模的再生能源資源，提升綠電供應量能、長期履約能力及市場競爭優勢。
副總經理譚宇軒表示，AI 與高效能運算快速發展，正帶動企業對穩定、低碳及具調度彈性的電力需求。此次交易大幅擴增集團的發電與供電規模，未來將進一步整合光電、儲能、固態氧化物燃料電池 (SOFC) 及能源管理能力，依據企業不同用電情境提供多元能源方案，支撐 AI 資料中心及高科技產業的算力發展。
展望未來，雲豹能源將持續強攻 AI 資料中心 (AIDC) 市場，發揮集團在能源開發、供應與整合服務的優勢，打造 AI 時代所需的低碳能源基礎設施，加速推進「AIDC × 分散式創能 × 永續循環」策略布局，朝亞洲低碳新能源領導品牌邁進。
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