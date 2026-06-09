雲豹能源十年低碳布局有成 躋身全球成長領袖企業之列

《TIME》首度攜手 Statista 發布「World"s Growth Leaders 2026」，針對全球上市企業從營收成長、財務穩健度及資本市場表現等面向進行綜合評比，最終選出全球 1,000 家具成長潛力企業。雲豹能源不僅是台灣少數入選企業之一，也反映集團近年於再生能源、儲能、綠電交易及海外市場布局所展現的成長成果，深獲國際市場肯定。

在國內市場方面，根據《天下雜誌》最新公布的 2026 年「兩千大企業調查」，天能綠電以營收成長率 123.14%，名列服務業快速成長 50 強第 5 名；雲豹能源則以 96.92% 的營收成長率排名第 7 名，雙雙挺進前十強，成為少數母子公司同步入榜的能源集團。

入選《TIME》全球成長領袖榜 勇奪《天下》快速成長企業前十強 雲豹能源總經理趙書閔表示，同時獲選《TIME》與《天下雜誌》權威榜單，是對雲豹能源十年來深耕低碳能源產業成果的重要肯定，也展現集團持續推動能源轉型與產業創新的成長實力。面對全球淨零趨勢與 AI 浪潮帶動的新一波能源需求，雲豹能源近年積極布局再生能源、綠電交易、儲能系統及 AI 能源基礎設施，並透過集團資源整合打造完整能源價值鏈，協助企業提升能源韌性，加速淨零轉型。 趙書閔進一步表示，AI 的快速發展，電力與算力將成為未來產業競爭的關鍵資源。雲豹能源將持續結合集團在能源、綠電及基礎設施領域的優勢，布局涵蓋分散式創能、智慧儲能、綠電供應及 AI 資料中心的低碳能源生態系，從台灣出發鏈結國際市場，打造能源與算力整合服務能力，掌握 AI 基礎建設帶來的新一波高速成長的契機。

隨著 2026 年 5 月雲豹能源 (6869-TW) 旗下兩家子公司: 天能綠電 (7842-TW) 與台普威能源 (7921-TW) 雙雙掛牌成功，需重新看待被低估已推升的雲豹能源在資本市場的市值與整體低碳能源產業市場競爭力 & 長期獲利率。