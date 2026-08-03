鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-03 09:41

「要嘛繳錢，要嘛別來！」美國國務院提出最終規定，將一項簽證試點項目永久化，50 個國家（主要在非洲）的公民在申請美國簽證時必須繳納簽證保證金，最高 2 萬美元，新規 3 日（周一）正式生效。

50國公民申請美國簽證須繳保證金，最高2萬美元。（圖：Shutterstock）

美國《聯邦政府紀事》7 月 31 日以公告的形式公布上述消息。公告稱，這項規定適用於以商務或旅遊為目的申請美國 B1、B2 類簽證的人員。領事官員可根據具體情況，將繳納保證金作為發放簽證的條件，以確保其維持非移民身份，並按規定離境。

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《美聯社》1 日提到，在試點項目中，領事官員可以要求提供 5,000、1 萬或最高 1.5 萬美元的保證金。新規則將最高金額提高至 2 萬美元，並取消了 5,000 美元的最低檔。

按照規定，若簽證申請被拒，或簽證獲批後持有人嚴格遵守保證金新規，所繳費用將予以退還；如果申請人違反相關規定，保證金將被全額沒收。

《路透社》1 日稱，簽證保證金項目適用於全球 50 個國家，其中 30 個來自非洲。《美聯社》稱，政策覆蓋範圍可能會進一步擴大。

《華盛頓郵報》稱，簽證保證金項目旨在打擊簽證逾期滯留行為，這也是其遏制非法移民的舉措之一。美國國務院官員稱讚試點項目取得巨大成功。

《聯邦政府紀事》的上述公告稱，2024 年，來自該項目涵蓋的 50 個國家的近 4.55 萬名訪客出現了簽證逾期滯留現象。然而，在簽證保證金試點項目運行的前 10 個月裡，相關國家逾期滯留人數驟降至不足 50 人。

英國《國際財經時報》稱，這一舉措象徵美國移民政策的重大轉變，對特定國家的旅遊或商務訪問人群設定了高昂價格。