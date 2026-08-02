鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-02 15:08

光通訊濾光片廠東典光電 (6588-TW) 今 (2026) 年上半年營收為 1.84 億元、年增 132.45%，即便上周台股波動劇烈下，仍繳出周漲 9.33%、周 K 連收 2 紅，單周成交量也爆增至 3.5 萬張，較前一周增近 10 倍。

東典光電受惠於 400G、800G 產品皆已切入 AI 基礎建設應用，因 800G 產品需求強勁下挹注營收，1.6T 則持續送樣客戶驗證，配合市場升級時程推進，後續有望逐步導入量產，今年 6 月份自結獲利，單月每股純益為 0.22 元，皆較去 年同期由虧轉盈。

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東典光電近年也透過轉投資及策略合作，拓展網通、半導體材料及高功率雷射等新事業布局，包括今年起，策略投資威力富科技就是為了專注於三五族化合物半導體的專業代工廠進行關鍵製程與合作，希望累計關鍵技術及能量。

東典光電目前主力產品為應用於光通訊主動與被動元件、雲端資料中心的薄膜濾光片，上半年月營收明顯放量，年成長率維持高雙位數，也顯示 5G 建設與資料中心需求正逐步反映在訂單動能。

法人指出，東典光電今年上半年營收 1.84 億元便超越去 (2025) 全年的 1.73 億元，且第 1 季毛利率也翻正站上 21.22%，隨著光通訊新品持續開發下，短線股價上看 107 元，預期股價有望將在 78-107 元區間波動。