鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源(BEN-US)EPS預估上修至2.84元，預估目標價為34.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.8元上修至2.84元，其中最高估值2.87元，最低估值2.72元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.87(2.87)
|3.23
|3.69
|3.86
|最低值
|2.72(2.72)
|2.91
|3.21
|3.85
|平均值
|2.82(2.81)
|3.11
|3.44
|3.85
|中位數
|2.84(2.8)
|3.15
|3.43
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|71.58億
|78.26億
|85.24億
|87.24億
|最低值
|69.75億
|75.41億
|80.99億
|86.51億
|平均值
|70.99億
|76.77億
|82.41億
|86.88億
|中位數
|71.32億
|76.71億
|81.71億
|86.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.57
|2.53
|1.72
|0.85
|0.91
|營業收入
|85.16億
|82.00億
|78.89億
|85.36億
|87.33億
詳細資訊請看美股內頁：
富蘭克林資源(BEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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