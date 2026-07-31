鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源(BEN-US)EPS預估上修至2.84元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.8元上修至2.84元，其中最高估值2.87元，最低估值2.72元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.87(2.87)3.233.693.86
最低值2.72(2.72)2.913.213.85
平均值2.82(2.81)3.113.443.85
中位數2.84(2.8)3.153.433.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值71.58億78.26億85.24億87.24億
最低值69.75億75.41億80.99億86.51億
平均值70.99億76.77億82.41億86.88億
中位數71.32億76.71億81.71億86.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.572.531.720.850.91
營業收入85.16億82.00億78.89億85.36億87.33億

詳細資訊請看美股內頁：
富蘭克林資源(BEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBEN

相關行情

台股首頁我要存股
富蘭克林資源33.93+2.29%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty