鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-01 09:07

聯發科、台達電及聯電本周皆召開法說會，說明最新展望；台股周五 (31 日) 大漲 3186.45 點，創歷史最大漲點，上市總市值重回 150 兆元；美國聯準會於台灣時間 30 日公布最新利率政策，維持離率不變，呈現連五凍，以下為本周大事回顧：

〈聯發科法說〉上調 ASIC 市占率至 15%-20% 第二代 ASIC 2028 年量產

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聯發科 (2454-TW) 近年積極搶攻 AI ASIC 商機，執行長蔡力行周五 (31 日) 於法說會中宣布，將 2027 年 AI ASIC 市占率目標，由原先的 10% 至 15%，上調至 15% 至 20%；第二代 AI 加速器 ASIC 開發也持續按照計畫推進，預計 2028 年初開始量產。

〈台達電法說〉董座：未見 AI 發展停下腳步 今年資本支出上看 700 億元

台達電 (2308-TW) 周四 (30 日) 召開法說，董事長鄭平表示，目前並沒有看到 AI 發展有停下來的情況，下半年營運狀況會更好，並持續擴廠，今年資本支出上看 700 億元，較去年 466 億元增加約 5 成。

〈聯電法說〉上調今年資本支出至 20 億美元 新加坡、台灣雙軌併進擴產

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (29) 日召開法說會，執行長王石宣布，今年資本支出將由 15 億美元提高至 20 億美元，主要用於特殊製程、先進封裝及 AI 相關產能布局，同時董事會已核准約 50 億美元資本支出，將於 2026 年至 2027 年間依客戶承諾、訂單及市場需求分階段投入。

台股史上最大漲點 3186 點市值暴增 10 兆元 周線拉出 3438 點下影線

台股周五 (31 日) 隨國際股市強彈，台積電、聯發科等檔權值漲停帶動下，加權指數大漲 3186.45 點或 7.98%，創歷史最大漲點，收盤 43119.75 點，站回 5 日線，單日市值激增約 10.65 兆元，上市總市值重回 150 兆元。不過成交值未能放大，反而大幅縮減至 8337 億元。此外，周線也拉出 3438 點的下影線。

Fed 按兵不動但鷹聲大作！3 名官員投反對票 9 月升息警報拉高

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (30 日) 凌晨兩點公布最新利率決策，一如市場預期維持利率不變，但 3 名決策官員主張升息 1 碼 (25 個基點)，凸顯內部對通膨風險的分歧持續擴大，也讓 5 月上任的 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 面臨早期考驗。

〈國巨法說〉BB 值跳增至 2.2 客戶願溢價簽長約 暫無庫藏股護盤計畫

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 周 (29) 日召開法說，經營團隊表示，6 月底接單出貨比 (BB Ratio) 大幅跳增至 2.2，第三季營運續強，若原料成本持續上漲，不排除再漲價，客戶也有意洽談長期供貨合約 (LTA)，以確保供貨穩定。

內需優預期 台灣 Q2 GDP 上修至 12.92% 連 3 季增幅破 10%

主計總處周 (31) 日公布台灣第二季實質經濟成長率 (GDP) 概估值為 12.92%，較 5 月預測數再上修 2.09 個百分點，連續 3 個季度成長超過 10%，主要因資本形成 (包括固定投資與存貨變動)、民間消費和輸出實質成長均優於預期。

力積電創辦人黃崇仁辭世 走過千億負債重返榮耀、半導體傳奇謝幕

力積電 (6770-TW) 周五 (31 日) 發布重大聲明，董事長暨創辦人黃崇仁於今日中午因心肺衰竭，在自宅睡夢中安詳離世。公司表示，副董事長謝再居將依法代理董事長職務，產銷業務仍將依照既定規劃有序推進，全體員工也將持續投入營運，延續董事長黃崇仁為台灣高科技產業開拓新局的志業。

〈央行理監事會記錄〉釋升息風向？通膨示警 罕見兩位理事直接放鷹