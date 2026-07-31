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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.85元，其中最高估值1.03元，最低估值0.61元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.03(1.03)
|1.15
|1.37
|1.06
|最低值
|0.61(0.61)
|0.67
|0.94
|1.06
|平均值
|0.86(0.85)
|0.95
|1.1
|1.06
|中位數
|0.85(0.83)
|0.92
|1.04
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|184.25億
|195.18億
|205.39億
|198.69億
|最低值
|170.17億
|174.09億
|178.74億
|198.69億
|平均值
|174.79億
|182.45億
|190.24億
|198.69億
|中位數
|174.71億
|182.06億
|189.19億
|198.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.51
|0.38
|0.13
|0.62
|0.28
|營業收入
|144.93億
|156.39億
|175.34億
|161.33億
|161.84億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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