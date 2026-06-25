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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.43元下修至4.35元，其中最高估值5.95元，最低估值3.63元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.95(5.95)
|5.94
|7.28
|8.32
|最低值
|3.63(3.63)
|3.04
|3.69
|5.36
|平均值
|4.47(4.51)
|4.62
|5.3
|6.37
|中位數
|4.35(4.43)
|4.72
|5.27
|5.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|72.00億
|74.83億
|76.01億
|75.37億
|最低值
|62.36億
|59.13億
|65.42億
|74.28億
|平均值
|68.09億
|68.28億
|72.01億
|74.83億
|中位數
|68.24億
|68.86億
|73.18億
|74.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|2.03
|營業收入
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
|52.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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