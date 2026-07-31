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鉅亨速報 - Factset 最新調查：芯源系統(MPWR-US)EPS預估上修至27.39元，預估目標價為1,835.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對芯源系統(MPWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由24.12元上修至27.39元，其中最高估值27.46元，最低估值24.25元，預估目標價為1,835.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值27.46(27.45)37.5842.9141.25
最低值24.25(23.66)30.637.241.25
平均值26.95(24.34)34.4239.7141.25
中位數27.39(24.12)34.7239.5841.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值41.66億54.69億62.53億60.25億
最低值37.40億45.79億53.82億60.25億
平均值40.88億51.28億59.09億60.25億
中位數41.41億51.98億59.71億60.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.059.058.7636.5912.86
營業收入12.08億17.94億18.21億22.07億27.90億

詳細資訊請看美股內頁：
芯源系統(MPWR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMPWR

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