鉅亨速報 - Factset 最新調查：芯源系統(MPWR-US)EPS預估上修至27.39元，預估目標價為1,835.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對芯源系統(MPWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由24.12元上修至27.39元，其中最高估值27.46元，最低估值24.25元，預估目標價為1,835.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|27.46(27.45)
|37.58
|42.91
|41.25
|最低值
|24.25(23.66)
|30.6
|37.2
|41.25
|平均值
|26.95(24.34)
|34.42
|39.71
|41.25
|中位數
|27.39(24.12)
|34.72
|39.58
|41.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|41.66億
|54.69億
|62.53億
|60.25億
|最低值
|37.40億
|45.79億
|53.82億
|60.25億
|平均值
|40.88億
|51.28億
|59.09億
|60.25億
|中位數
|41.41億
|51.98億
|59.71億
|60.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.05
|9.05
|8.76
|36.59
|12.86
|營業收入
|12.08億
|17.94億
|18.21億
|22.07億
|27.90億
詳細資訊請看美股內頁：
芯源系統(MPWR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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