鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-31 19:23

櫃買中心今 (31) 日公告，上櫃光通訊大廠華星光 (4979-TW) 爆發違約交割，合計金額高達 1,736 萬 1,500 元。本次由彰化銀行、國票博愛、國泰敦二、華南楠梓、富邦台南、富邦經紀、元大莒光、元大善化、永豐天母等多達 9 家券商分點通報，此為華星光今年第 2 度爆出違約交割案例。

華星光今年 4 月間才因股價急跌遭第一華江通報 1,679 萬元違約交割 (當時為今年上櫃第 3 起)。時隔僅 3 個月，同一檔個股再度出現鉅額違約，且罕見地由 9 家券商據點聯合申報，引發市場對光通訊族群籌碼面穩定度的強烈關注。

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統計顯示，截至 31 日，今年上市櫃已有 18 檔個股違約交割金額達公告標準，其中上櫃股票占 10 檔。

依 T+2 機制回推， 華星光此次違約交割落在 7/29，當天開盤後，華星光股價即面臨強大賣壓，開盤不久便觸及 404 元，單日急跌幅度超過 5%，顯示當天盤中出現大規模資金拋售或當沖開高走低的情形。