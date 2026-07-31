鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-31 17:43

聲學元件廠美律 (2439-TW) 今 (31) 日召開法說會並公布第二季財報，由於併入日本集團及員工酬勞，營業利益季減 98%，第二季稅後純益 1.2 億元，季減 51.9 %，年增 4033.3 %，每股純益 0.5 元；黃朝豊表示，第三季將進入傳統旺季，預期營收將遠優於第二季。

美律第二季營收 104.4 億元，季減 4.9 %，年增 1.1 %；毛利率 10.0 %，季減 1.8 個百分點，年減 1.7 個百分點；營業利益 400 萬元，季減 98.1 %，年減 98.4 %；營益率 0 %，季減 1.9 個百分點，年減 2.3 個百分點。稅後純益 1.2 億元，季減 51.9 %，年增 4033.3 %，每股純益 0.5 元。

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美律上半年累計營收 214.1 億元，年增 11.6 %；毛利率 10.9 %，年減 1.1 個百分點；營業利益 2.1 億元，年減 39.4 %；營益率 1 %，年減 0.8 個百分點；稅後純益 3.8 億元，年增 7.3 %，每股純益 1.54 元。

黃朝豊提到，受惠美元、泰銖與人民幣匯率波動帶來的本期兌換利益增加，第二季業外收益達 1.6 億元，年增 280.2%，帶動整體獲利上升。

展望第三季營運，黃朝豊預計，美律將進入傳統營收旺季，整體營收相較第二季將呈現大幅度成長。其中耳機整體營收預估與去年同期持平，手機揚聲器與藍牙喇叭出貨則同步上升，電池產品受惠新專案量產，營收將實現雙成長。

面對成本挑戰，黃朝豊表示，上游石油上漲帶動石化原料成本，加上 AI 需求導致電子被動元件缺料調漲，對全年獲利帶來挑戰。公司正積極採取材料替代與供應商議價，並改善海外廠稼動率與生產效率，以提升獲利與企業韌性。