鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)目標價調升至700元，幅度約4.48%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)提出目標價估值：中位數由670元上修至700元，調升幅度4.48%。其中最高估值840元，最低估值520元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予日月光投控(3711-TW)評價：積極樂觀20位、保持中立1位、保守悲觀0位。
日月光投控(3711-TW)今(31日)收盤價為555元。近5日股價下跌22.19%，相關半導體業近5日下跌11%，集中市場加權指數下跌10.96%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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