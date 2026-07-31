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鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)目標價調升至700元，幅度約4.48%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)提出目標價估值：中位數由670元上修至700元，調升幅度4.48%。其中最高估值840元，最低估值520元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予日月光投控(3711-TW)評價：積極樂觀20位、保持中立1位、保守悲觀0位。

日月光投控(3711-TW)今(31日)收盤價為555元。近5日股價下跌22.19%，相關半導體業近5日下跌11%，集中市場加權指數下跌10.96%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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集中市場加權指數42942.69+7.54%
日月光投控555+9.90%

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