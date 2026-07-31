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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至31.88元，預估目標價為625元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2026年EPS預估：中位數由32.43元下修至31.88元，其中最高估值37.49元，最低估值27.42元，預估目標價為625元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值37.49(42.71)41.2849.49
最低值27.42(27.42)28.9538.41
平均值32.32(32.78)36.8244.09
中位數31.88(32.43)37.4843.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值152,532,200175,480,250198,926,980
最低值131,259,000140,774,000160,625,550
平均值142,641,590156,001,460178,640,730
中位數143,500,580155,130,000175,512,670

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,753,24915,291,4429,152,77216,204,052
營業收入
(單位：新台幣千元)		122,706,372113,393,69895,179,276111,789,791

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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