鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至31.88元，預估目標價為625元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2026年EPS預估：中位數由32.43元下修至31.88元，其中最高估值37.49元，最低估值27.42元，預估目標價為625元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|37.49(42.71)
|41.28
|49.49
|最低值
|27.42(27.42)
|28.95
|38.41
|平均值
|32.32(32.78)
|36.82
|44.09
|中位數
|31.88(32.43)
|37.48
|43.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|152,532,200
|175,480,250
|198,926,980
|最低值
|131,259,000
|140,774,000
|160,625,550
|平均值
|142,641,590
|156,001,460
|178,640,730
|中位數
|143,500,580
|155,130,000
|175,512,670
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,753,249
|15,291,442
|9,152,772
|16,204,052
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|122,706,372
|113,393,698
|95,179,276
|111,789,791
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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