鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至17.89元，預估目標價為660元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2026年EPS預估：中位數由17.08元上修至17.89元，其中最高估值19.64元，最低估值15.67元，預估目標價為660元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|19.64(19.64)
|30.97
|46.5
|最低值
|15.67(15.67)
|19.13
|26.28
|平均值
|17.52(17.42)
|26.27
|35.89
|中位數
|17.89(17.08)
|26.14
|35.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|846,543,160
|1,116,816,140
|1,453,497,890
|最低值
|761,662,000
|845,682,000
|1,041,556,740
|平均值
|811,355,860
|997,805,360
|1,208,348,390
|中位數
|808,859,500
|1,021,000,000
|1,208,206,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|40,658,196
|32,482,479
|31,725,403
|62,090,494
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|645,387,710
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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