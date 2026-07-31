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鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至17.89元，預估目標價為660元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2026年EPS預估：中位數由17.08元上修至17.89元，其中最高估值19.64元，最低估值15.67元，預估目標價為660元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值19.64(19.64)30.9746.5
最低值15.67(15.67)19.1326.28
平均值17.52(17.42)26.2735.89
中位數17.89(17.08)26.1435.37

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值846,543,1601,116,816,1401,453,497,890
最低值761,662,000845,682,0001,041,556,740
平均值811,355,860997,805,3601,208,348,390
中位數808,859,5001,021,000,0001,208,206,500

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS40,658,19632,482,47931,725,40362,090,494
營業收入
(單位：新台幣千元)		645,387,710595,409,585581,914,471670,872,643

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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