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鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至44.21元，預估目標價為2725元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對致茂(2360-TW)做出2026年EPS預估：中位數由43.26元上修至44.21元，其中最高估值46.73元，最低估值40.03元，預估目標價為2725元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值46.73(46.73)82.08131.63
最低值40.03(40.03)56.4173.38
平均值43.72(43.35)65.1185.68
中位數44.21(43.26)62.5676.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值56,169,00096,689,000144,623,000
最低值48,129,00064,155,00082,750,000
平均值53,075,80073,970,95095,008,240
中位數53,214,92072,065,83088,283,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS11,692,0525,264,2513,979,2475,105,824
營業收入
(單位：新台幣千元)		28,310,93521,603,83718,676,04322,067,242

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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