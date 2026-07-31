鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對致茂(2360-TW)做出2026年EPS預估：中位數由42.31元上修至43.42元，其中最高估值46.73元，最低估值39.87元，預估目標價為2725元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|46.73(46.95)
|82.08
|131.63
|最低值
|39.87(38.3)
|55.57
|65.07
|平均值
|43.39(42.56)
|64.68
|84.51
|中位數
|43.42(42.31)
|62.35
|76.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56,169,000
|96,689,000
|144,623,000
|最低值
|48,129,000
|64,155,000
|77,450,180
|平均值
|52,778,040
|73,312,230
|93,621,770
|中位數
|52,692,000
|71,014,400
|87,273,540
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|11,692,052
|5,264,251
|3,979,247
|5,105,824
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,310,935
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇