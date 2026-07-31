鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)目標價調升至645元，幅度約4.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瑞昱(2379-TW)提出目標價估值：中位數由617.5元上修至645元，調升幅度4.45%。其中最高估值900元，最低估值525元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予瑞昱(2379-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀0位。
瑞昱(2379-TW)今(31日)收盤價為676元。近5日股價下跌6.44%，相關半導體業近5日下跌11%，集中市場加權指數下跌10.96%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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