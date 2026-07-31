鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)目標價調升至227.5元，幅度約4.6%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對頎邦(6147-TW)提出目標價估值：中位數由217.5元上修至227.5元，調升幅度4.6%。其中最高估值340元，最低估值171元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予頎邦(6147-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立3位、保守悲觀0位。
頎邦(6147-TW)今(30日)收盤價為118.5元。近5日股價下跌32.48%，相關半導體類指數近5日下跌21.22%，櫃買市場加權指數下跌16.8%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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