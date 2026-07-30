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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至6.79元，預估目標價為410.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.04元下修至6.79元，其中最高估值10.23元，最低估值5.2元，預估目標價為410.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.23(10.23)14.620.5126.21
最低值5.2(5.21)6.827.847.99
平均值7.16(7.42)10.213.5515.68
中位數6.79(7.04)10.6413.2115.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值58.72億83.37億108.09億128.40億
最低值53.53億61.30億77.15億83.31億
平均值55.53億71.68億87.39億101.80億
中位數55.31億70.83億86.44億99.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.20-9.30-3.52-2.182.33
營業收入8.44億10.37億18.28億22.48億37.14億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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