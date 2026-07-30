鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至6.79元，預估目標價為410.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.04元下修至6.79元，其中最高估值10.23元，最低估值5.2元，預估目標價為410.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.23(10.23)
|14.6
|20.51
|26.21
|最低值
|5.2(5.21)
|6.82
|7.84
|7.99
|平均值
|7.16(7.42)
|10.2
|13.55
|15.68
|中位數
|6.79(7.04)
|10.64
|13.21
|15.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|58.72億
|83.37億
|108.09億
|128.40億
|最低值
|53.53億
|61.30億
|77.15億
|83.31億
|平均值
|55.53億
|71.68億
|87.39億
|101.80億
|中位數
|55.31億
|70.83億
|86.44億
|99.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|-2.18
|2.33
|營業收入
|8.44億
|10.37億
|18.28億
|22.48億
|37.14億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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