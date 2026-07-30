盤中速報 - Meta平台(META-US)大跌8.92%，報533.36美元
鉅亨網新聞中心
Meta平台(META-US)截至台北時間30日21:43股價下跌52.25美元，報533.36美元，跌幅8.92%，成交量21,132,566（股），盤中最高價538.94美元、最低價524.52美元。
美股指數盤中表現
Meta平台(META-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.63%
- 近 1 月：+4.09%
- 近 3 月：-12.48%
- 近 6 月：-20.68%
- 今年以來：-11.28%
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